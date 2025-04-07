Пушилин назвал территории в ДНР, где идут ожесточенные бои

Пушилин: ВСУ пытаются удерживать ВС РФ в Часовом Яру и в районе Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удерживать продвижение российской армии в городе Часов Яр и окрестностях Дзержинска. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать и старается удержать продвижение наших подразделений», — рассказал Пушилин.

Несмотря на оказываемое украинцами сопротивление, российские военные продолжают свое продвижение на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях, уточнил глава ДНР.

Часов Яр играет важную роль для ВСУ в силу своего удобного расположения. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, украинцы будут удерживать город до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты. После у российских бойцов не останется никаких существенных препятствий и укрепрайонов — чистое поле до Славянско-Краматорской агломерации.

О взятии под контроль Дзержинска (украинское название — Торецк) стало известно 7 февраля. Этот город так же, как и Часов Яр, был важен ВСУ, так как представлял собой важный логистический узел.

Ранее российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр.