В российский суд направлено дело в отношении наемницы-трансгендера из США

Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинение в отношении журналистки и бывшей наемницы Вооруженных сил Украины (ВСУ), гражданки США Сары Эштон-Чирилло. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что американку обвиняют в распространении фейков о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

По данным Следственного комитета РФ, Эштон-Чирилло участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ, а также распространяла заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России. За участие в боевых действиях ей заплатили более 653 тыс. рублей, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В августе 2023 года Сара была назначена одним из официальных представителей сил территориальной обороны Украины. Она опубликовала в сети видео о том, что у России якобы есть запасы биологического оружия, а также о применении химического оружия российскими бойцами в ходе спецоперации и в Сирии. В сентябре трансгендера отстранили от должности представителя теробороны.

5 февраля 2024 года Эштон-Чирилло внесли в перечень экстремистов и террористов. В июне того же года она была объявлена в розыск в РФ. В отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее журналисты рассказали про ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в ВСУ.