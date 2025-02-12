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Журналисты рассказали про ЛГБТ-движение в ВСУ

РИА Новости: ВСУ пополнились наемниками, поддерживающими ЛГБТ
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополнились иностранными наемниками, которые поддерживают движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, внутри ВСУ существует организация с логотипом в виде единорога, выступающая за равные права ЛГБТ. У нее есть аккаунт в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где публикуются фотографии наемников, поддерживающих движение.

Как передает РИА Новости, в их числе есть граждане США — трансгендер Сара Эштон-Сирилло и гей Эдди Этью, бисексуал Филипп Морисс, гей из Швейцарии с позывным «Тхир» и лесбиянка из Финляндии Тина Сойни. Все они открыто заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу на странице организации. По данным РИА Новости, участники группы выступают за полную легализацию ЛГБТ-сообщества на Украине.

В середине января сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении бывшего представителя сил территориальной обороны ВСУ, американской журналистки-трансгендера Сары Эштон-Чирилло. По данным следствия, она участвовала в боевых действиях на стороне украинских войск, а также распространяла заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России.

Ранее Канада решила направить на Украину военных специалистов по гендерному равенству.

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