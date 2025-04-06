Дроны ВСУ повредили надземный стальной газопровод в Воронежской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды повредили распределительный надземный стальной газопровод низкого давления. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что первый удар по объекту произошел в 06:05 и в 07:43.

До этого сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму. Также целью противника стали энергообъекты в Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

В частности, 5 апреля из-за ударов украинской армии по высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области без света осталась часть жителей Севского района.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий по ударам по энергообъектам Украины, если ВСУ продолжат атаковать российские объекты.

Также представитель Кремля отметил, что Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами, которые были атакованы ВСУ в период действия моратория. Песков заявил, что американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.