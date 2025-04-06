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В Минобороны сообщили об очередных ударах ВСУ по энергообъектам РФ

Минобороны: ВСУ 5 и 6 апреля атаковали энергообъекты в четырех регионах РФ
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 и 6 апреля нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в четырех регионах России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В результате атаки беспилотника ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму. Также целью противника стали энергообъекты в Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

В частности, 5 апреля из-за ударов украинской армии по высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в Брянской области без света осталась часть жителей Севского района.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий по ударам по энергообъектам Украины, если ВСУ продолжат атаковать российские объекты.

Также представитель Кремля отметил, что Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами, которые были атакованы ВСУ в период действия моратория. Песков заявил, что американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.

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