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В России заявили о недоговороспособности Украины

Захарова: атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Продолжающиеся атаки Украины на объекты гражданской энергетической инфраструктуры России доказывают ее недоговороспособность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, 25 и 26 марта беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали энергообъекты на территориях Брянской и Курской областей. Также российскими военными была предотвращена попытка удара по газохранилищу в Крыму.

Как отметила Захарова, это при том, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Саудовской Аравии 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Тем не менее атаки украинских беспилотников по территории России продолжились.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 марта силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

Ранее Зеленский назвал условие вступления в силу договоренностей с РФ.

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