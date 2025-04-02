Песков заявил, что РФ ждет ответ от США из-за нарушения Украиной моратория

Песков заявил об отсутствии реакции США на удары ВСУ по энергообъектам РФ

Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он подтвердил, что американской стороне передали список со всеми энергообъектами, которые были атакованы украинской армией. Песков заявил, что американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

«Нарушение Киевом этого моратория, точнее по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию, продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведений американцев», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия, несмотря на действия украинских властей, мораторий не нарушала и продолжает придерживаться отказа от атак по энергообъектам Украины.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала США данные о нарушениях Украиной моратория на взаимные удары по энергообъектам. Ответа от американской стороны пока не было.

Как подсчитали РИА Новости, с 18 по 31 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили обещание не атаковать объекты энергетики РФ.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.