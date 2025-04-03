ВС России ликвидировали португальских наемников в ДНР

Группа наемников из Португалии ликвидирована при штурме Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военный с позывным «Харам».
«Португальцы, вот в самом начале Андреевки. Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали», — пояснил он.
Сначала российские военные слышали португальскую речь в радиоперехватах. А уже после ликвидации наемников на их телах были обнаружены соответствующие жетоны и шевроны. «Харам» не уточнил количество ликвидированных наемников.
6 марта министерство обороны России сообщило об освобождении Андреевки. О заходе российских военных в населенный пункт украинская сторона заявляла в конце января.
Позже появились кадры из Андреевки. Военные подняли российский флаг над поселком, сообщили в российском министерстве обороны.
Ранее российские бойцы поразили пункт размещения ВСУ в ДНР.