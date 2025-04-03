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ВС России ликвидировали португальских наемников в ДНР

РИА Новости: ВС РФ ликвидировали португальских наемников при штурме Андреевки
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Группа наемников из Португалии ликвидирована при штурме Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военный с позывным «Харам».

«Португальцы, вот в самом начале Андреевки. Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали», — пояснил он.

Сначала российские военные слышали португальскую речь в радиоперехватах. А уже после ликвидации наемников на их телах были обнаружены соответствующие жетоны и шевроны. «Харам» не уточнил количество ликвидированных наемников.

6 марта министерство обороны России сообщило об освобождении Андреевки. О заходе российских военных в населенный пункт украинская сторона заявляла в конце января.

Позже появились кадры из Андреевки. Военные подняли российский флаг над поселком, сообщили в российском министерстве обороны.

Ранее российские бойцы поразили пункт размещения ВСУ в ДНР.

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