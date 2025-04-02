Рогов: ВС РФ с помощью дронов уничтожили пункт размещения ВСУ в Славянске

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Славянске, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

По его словам, украинские солдаты оборудовали общежитие в здании одного из местных образовательных учреждений. Вооруженные силы РФ поразили объект с помощью дронов «Герань».

«В результате четкого прилета только безвозвратные потери противника составили около 10 боевиков», — рассказал Рогов.

1 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

В тот же день бойцы ВС РФ приступили к разминированию территории населенного пункта. Как рассказали в министерстве обороны, за 10 дней штурма российские военнослужащие ликвидировали более 150 солдат ВСУ и зачистили порядка 400 строений.

Ранее в ДНР российский танкист взял в плен украинского военного, одолев его в рукопашной схватке.