Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы поразили пункт размещения ВСУ в ДНР

Рогов: ВС РФ с помощью дронов уничтожили пункт размещения ВСУ в Славянске
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Славянске, расположенном на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

По его словам, украинские солдаты оборудовали общежитие в здании одного из местных образовательных учреждений. Вооруженные силы РФ поразили объект с помощью дронов «Герань».

«В результате четкого прилета только безвозвратные потери противника составили около 10 боевиков», — рассказал Рогов.

1 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

В тот же день бойцы ВС РФ приступили к разминированию территории населенного пункта. Как рассказали в министерстве обороны, за 10 дней штурма российские военнослужащие ликвидировали более 150 солдат ВСУ и зачистили порядка 400 строений.

Ранее в ДНР российский танкист взял в плен украинского военного, одолев его в рукопашной схватке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами