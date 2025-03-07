Российские солдаты подняли флаг над освобожденной Андреевкой в ДНР

Российские солдаты подняли флаг над освобожденной Андреевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«После полной зачистки населенного пункта Андреевка военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» установили флаг Российской Федерации и всеми узнаваемый флаг бригады», — сообщили в оборонном ведомстве.

Боевое знамя 114-й бригады российской армии (бывший 11-й отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк НМ ДНР) представляет собой советский красный флаг с серпом и молотом, а также надписью «114 ОМБСР».

Подразделение находится на острие атаки в ходе российского наступления вплоть от освобождения Авдеевки.

Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило о том, что российские войска освободили Андреевку в четверг, 6 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что российской армии осталось меньше 10 км до полного окружения Суджи.