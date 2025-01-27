Вооруженные силы России вошли в Андреевку на Кураховском направлении. Этот факт признал украинский аналитический центр Deep State.

Согласно карте, российские войска смогли закрепиться на нескольких улицах на восточной окраине населенного пункта, который находится возле трассы Запорожье — Курахово.

27 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что солдаты Вооруженных сил РФ уже вошли в село Андреевка и сейчас ведут бои за него.

6 января 2025 года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли Курахово под полный контроль. Сражения за город длились около двух месяцев, за это время находившаяся в нем группировка ВСУ потеряла 80% личного состава или более 12 тыс. солдат. Кроме того, российские бойцы вывели из строя порядка трех тысяч единиц техники и вооружения.

По данным ведомства, всего в населенном пункте были сосредоточены 26 батальонов украинских войск общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В том числе в боях за Курахово участвовали члены элитных бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные мешают снабжению ВСУ на Красноармейском направлении.