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В Минобороны сообщили о взятии Андреевки

Минобороны заявило, что ВС РФ взяли под контроль село Андреевка в ДНР
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Андреевка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

О заходе российских военных в населенный пункт украинская сторона сообщала в конце января.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево ДНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 590 военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Привольное в ДНР.

Ранее сообщалось, что российской армии осталось меньше 10 км до полного окружения Суджи.

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