В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Объявлена опасность атаки БПЛА!» — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали быть бдительными.

Незадолго до этого стало известно об атаке украинских беспилотников на город Таганрог в Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге произошли возгорания в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома на улице Ленина,147. Упавший беспилотник также обнаружили в районе переулка 1-й Новый, 26. В связи с этим в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации SHOT, не менее двух человек получили травмы.

Кроме того, в результате атаки беспилотников получил повреждения многоквартирный дом в Курске. Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что обломки сбитого БПЛА и его двигатель упали на крышу дома на улице Чехова. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.