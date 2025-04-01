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Два человека пострадали при атаке беспилотников в Таганроге

Shot: в Таганроге в результате атаки дронов пострадали два человека
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FotograFFF/Shutterstock

Минимум два человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу Таганрогу Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«У раненых ожоги и порезы от разбитых стекол», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:34 по московскому времени.

Официальная информация о пострадавших не поступала.

Незадолго до этого сообщалось, что в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников, в результате которой были повреждены два многоэтажных жилых дома. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге возгорания произошли в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома на улице Ленина,147. Упавший беспилотник также обнаружили в районе переулка 1-й Новый, 26.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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