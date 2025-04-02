В Курске после атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом

Многоквартирный дом в центре Курска поврежден в результате атаки украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки сбитого БПЛА и его двигатель упали на крышу дома на улице Чехова. Никто не пострадал. В связи с угрозой возможных взрывов власти приняли решение отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.

На месте ЧП работает глава Курска Игорь Куцак, а также МЧС и дежурные службы. Работа систем противовоздушной обороны в регионе продолжается.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщало, что во время атаки беспилотников на Таганрог произошел пожар в многоэтажном жилом доме, его потушили.

Ранее ВСУ ударили по зданию школы в Курской области.