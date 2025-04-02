Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курске после атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом

Хинштейн: многоквартирный дом поврежден в Курске при атаке украинских БПЛА
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Многоквартирный дом в центре Курска поврежден в результате атаки украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки сбитого БПЛА и его двигатель упали на крышу дома на улице Чехова. Никто не пострадал. В связи с угрозой возможных взрывов власти приняли решение отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.

На месте ЧП работает глава Курска Игорь Куцак, а также МЧС и дежурные службы. Работа систем противовоздушной обороны в регионе продолжается.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщало, что во время атаки беспилотников на Таганрог произошел пожар в многоэтажном жилом доме, его потушили.

Ранее ВСУ ударили по зданию школы в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами