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В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

Слюсарь: в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

В городе Таганроге Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате которой были повреждены два многоэтажных жилых дома. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Слюсарь отметил, что из дома №57 по улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек.

«Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры», — рассказал врио губернатор.

Муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба завтра утром, добавил он.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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