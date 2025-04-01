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В Таганроге после атаки БПЛА произошло два пожара

После атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в доме, его ликвидировали
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во время атаки беспилотников на Таганрог произошел пожар в многоэтажном жилом доме, его потушили. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что возгорания произошли в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома на улице Ленина,147. Упавший беспилотник также обнаружили в районе переулка 1-й Новый, 26.

«Пожары оперативно потушены», — подчеркнул Слюсарь.

Врио губернатора уточнил, что к медикам обратились два человека с ожогами и порезами. Им оказывают помощь.

У домов выставлено оцепление. С 23:15 в Таганроге действует режим ЧС. Утром 2 апреля муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба.

23 марта в Астраханской области обломки дрона повредили здание и автомобиль.

Ранее ВСУ ударили по зданию школы в Курской области.

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