Командир спецназа «Ахмат» Аид опубликовал в своем Telegram-канале фотографию целой коробки с письмами от украинских детей. Их прислали в Курскую область из Черниговской.

«Детки прислали нам письма с пожеланиями победы. Но есть нюанс», — написал Аид.

Командир пояснил, что эти письма предназначались бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако они не смогли получить посылку, поскольку российские войска к этому моменту уже выбили их с Курской области. Аид сообщил, что прочитать письма ВСУ не успели, это сделали бойцы Вооруженных сил России.

19 марта президент России Владимир Путин сообщил о завершающем этапе разгрома противника в Курской области. По словам главы государства, российским военным удалось в сжатые сроки провести ряд стремительных и достаточно дерзких операций и выбить противника с территорий, оккупированных в августе 2024 года.

В частности, 13 марта стало известно об освобождении Суджи, которая была единственным городом, занятым ВСУ во время вторжения в Курскую область. Однако город пока остается опасным местом для проживания мирных жителей, поскольку ежедневно подвергается атаке украинцев, которые «целятся во все, что движется».

Ранее в Судже рассказали об издевательствах со стороны наемников из Грузии и Польши.