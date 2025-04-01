Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командир «Ахмата» показал неожиданную посылку от украинских детей

Командир «Ахмата» Аид показал письма украинских детей с пожеланиями победы
close
Telegram-канал Дневник Мракоборцев | Z

Командир спецназа «Ахмат» Аид опубликовал в своем Telegram-канале фотографию целой коробки с письмами от украинских детей. Их прислали в Курскую область из Черниговской.

«Детки прислали нам письма с пожеланиями победы. Но есть нюанс», — написал Аид.

Командир пояснил, что эти письма предназначались бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако они не смогли получить посылку, поскольку российские войска к этому моменту уже выбили их с Курской области. Аид сообщил, что прочитать письма ВСУ не успели, это сделали бойцы Вооруженных сил России.

19 марта президент России Владимир Путин сообщил о завершающем этапе разгрома противника в Курской области. По словам главы государства, российским военным удалось в сжатые сроки провести ряд стремительных и достаточно дерзких операций и выбить противника с территорий, оккупированных в августе 2024 года.

В частности, 13 марта стало известно об освобождении Суджи, которая была единственным городом, занятым ВСУ во время вторжения в Курскую область. Однако город пока остается опасным местом для проживания мирных жителей, поскольку ежедневно подвергается атаке украинцев, которые «целятся во все, что движется».

Ранее в Судже рассказали об издевательствах со стороны наемников из Грузии и Польши.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами