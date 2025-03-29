В Судже рассказали об издевательствах со стороны наемников из Грузии и Польши

Житель Суджи: наемники из Грузии и Польши издевались над людьми в Лебедевке

Житель села Гончаровка Суджанского района Курской области Николай рассказал о зверствах иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Николая, польские и грузинские наемники, располагавшиеся в селах Лебедевка и Плехово, совершали изнасилования мирных жителей.

«В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали», — сказал россиянин.

24 марта сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил воюющего за ВСУ 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным суда, с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Ранее СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины.