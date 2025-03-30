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Алаудинов рассказал, что в Судже пока невозможно восстановить мирную жизнь

Алаудинов: в Судже регулярно летают дроны ВСУ и работает артиллерия
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Станислав Красильников/РИА Новости

Город Суджа в Курской области остается зоной непрекращающихся атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), что делает восстановление мирной жизни практически невозможным. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, город ежедневно подвергается обстрелам из артиллерии и атакам FPV-дронов, которые «целятся во все, что движется».

«Мы изначально поставили задачу эвакуировать оставшихся мирных жителей — в основном пожилых людей. Говорить о стабилизации пока рано», — подчеркнул Алаудинов.

Несмотря на критическую обстановку, в Судже прошла первая за время боевых действий церковная служба. Ее провел отец Евгений, бывший настоятель местного храма, а ныне военнослужащий спецназа «Ахмат».

«Это символический шаг, но даже такие моменты важны для поддержки духа», — отметили в Минобороны РФ.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

18 марта Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее в Судже рассказали об издевательствах со стороны наемников из Грузии и Польши.

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Атаки на Курскую область
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