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Силовики заявили, что ВСУ перебросили четыре бригады в Красноармейск

РИА Новости: ВСУ перебросили четыре бригады, чтобы удержать Красноармейск
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило четыре бригады из Курской области, чтобы попытаться удержать Красноармейск (украинское название Покровск — прим.ред.), а также отбить Селидово и Курахово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, украинские военные будут стараться захватить важные транспортные узлы российской стороны.

До этого стало известно, что российские бойцы смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области под Красноармейском и подойти к ним почти вплотную. Источник из силовых структур добавил, что активные бои на данный момент ведутся в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка.

31 марта председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины.

Ранее российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР.

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