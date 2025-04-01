ТАСС: в Днепропетровской области ВС РФ почти вплотную подошли к позициям ВСУ

Российские бойцы смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области под Красноармейском и подойти к ним почти вплотную. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«К юго-западу от Красноармейска российские войска сократили расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области, сейчас они подошли почти вплотную», — заявил источник агентства.

Он добавил, что активные бои на данный момент ведутся в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины.

31 марта украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что существует угроза «мешка», в который могут попасть бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате прорыва российских войск в поселок Разлив.

Ранее российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР.