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Российское военные подняли триколор в поселке у границы ДНР и Днепропетровской области

Рогов: бойцы подняли флаг РФ в Разливе у границы ДНР и Днепропетровской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные подняли триколор в поселке Разлив, который находится у административной границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска подняли российский триколор в Разливе у границы Днепропетровской области», — сказал Рогов.

По его словам, зачистка поселка от украинских солдат «фактически завершена».

31 марта украинский военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что существует угроза «мешка», в который могут попасть бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате прорыва российских войск в поселок Разлив. По его словам, в населенном пункте украинским военным приходится тяжело, так как у них «мало контроля». Военкор отметил, что в настоящий момент российские военные пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее села Константинополь в тыл украинских подразделений.

Накануне российские паблики сообщили, что Вооруженные силы России прорвались в село Разлив юго-западнее Курахово. Соответствующую информацию подтвердил украинский мониторинговый канал Deep State. Официальных комментариев от властей РФ по этому поводу пока не поступало.

Ранее российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР.

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