В РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала действия соглашения с РФ о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики нарушили его 23 раза. Об этом пишет РИА Новости.

«ВСУ с 18 по 31 марта 23 раза нарушили обещание не атаковать объекты энергетики», — говорится в публикации.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины. Действие ограничений должно продлиться 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

25 марта, после переговоров в Эр-Рияде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали США список объектов инфраструктуры, которые попадают под этот мораторий. Также он заявил, что достигнутые при посредничестве США соглашения с Россией вступят в силу после оглашения Вашингтоном. По словам Зеленского, такое условие назвала сама американская сторона.

Ранее в Госдуме назвали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму актом терроризма.