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В ГД назвали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму актом терроризма

Шеремет: атака ВСУ по объектам энергетики в Крыму — акт терроризма
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ по Глебовскому газоконденсатному месторождению актом терроризма. Его слова передает РИА Новости.

«Такие судорожные атаки врага – акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры. <...> заслуженное наказание настигнет тех, кто отдавал приказы, и тех, кто исполнял», — отметил депутат.

По мнению Шеремета, президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные не способны «на конструктивный разговор».

24 марта ВСУ нанесли удар по газоконденсатному месторождению в Крыму. В Минобороны России рассказали, что ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в России, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву не нужен мир. Перед любыми контактами Вооруженные силы Украины атакуют гражданские объекты, добавила она.

Ранее бойцы ВС РФ окружили солдат ВСУ у таможенного пункта Суджа.

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