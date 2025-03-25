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Зеленский заявил, что Киев передал США список своих объектов, которые нельзя атаковать

Зеленский: США передан список объектов, по которым нельзя наносить удары
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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, по которым не следует наносить удары в ходе конфликта. Об этом сообщает украинский «5 канал».

По словам Зеленского, во время прошедших в Саудовской Аравии украинско-американских переговоров Киев передал Вашингтону перечень стратегических объектов, по которым российские войска не должны наносить удары.

Президент Украины отметил, что, кроме энергетики, ударам не должна подвергаться и инфраструктура украинских портов. Зеленский подчеркнул, что американская сторона поддержала эту позицию Киева. По его словам, прекращение огня в отношении объектов в отношении объектов энергетики может вступить в действие уже сегодня.

25 марта Зеленский заявил, что достигнутые при посредничестве Соединенных Штатов соглашения с Россией будут вступать в силу после оглашения Вашингтоном. По словам украинского лидера, такое условие назвала сама американская сторона.

В тот же день США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется.

Ранее разведка США высказалась по поводу итогов конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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