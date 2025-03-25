Зеленский заявил, что Киев передал США список своих объектов, которые нельзя атаковать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, по которым не следует наносить удары в ходе конфликта. Об этом сообщает украинский «5 канал».

По словам Зеленского, во время прошедших в Саудовской Аравии украинско-американских переговоров Киев передал Вашингтону перечень стратегических объектов, по которым российские войска не должны наносить удары.

Президент Украины отметил, что, кроме энергетики, ударам не должна подвергаться и инфраструктура украинских портов. Зеленский подчеркнул, что американская сторона поддержала эту позицию Киева. По его словам, прекращение огня в отношении объектов в отношении объектов энергетики может вступить в действие уже сегодня.

25 марта Зеленский заявил, что достигнутые при посредничестве Соединенных Штатов соглашения с Россией будут вступать в силу после оглашения Вашингтоном. По словам украинского лидера, такое условие назвала сама американская сторона.

В тот же день США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется.

Ранее разведка США высказалась по поводу итогов конфликта на Украине.