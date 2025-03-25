Зеленский назвал условие вступления в силу договоренностей с РФ

Зеленский: соглашения с РФ вступают в силу после оглашения Вашингтоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнутые при посредничестве США соглашения с РФ будут вступать в силу после оглашения Вашингтоном. Его речь транслировал украинский «5 канал».

По словам украинского лидера, такое условие назвала сама американская сторона.

«Если это так и сейчас мне еще подтвердит это министр обороны [Украины Руслан Умеров] по телефону, значит будет делать свою работу по имплементации договоренностей украино-американской встречи», — пояснил он.

Также Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон могут привлекать третьи страны для мониторинга ситуации на Украине.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее разведка США высказалась по поводу итогов конфликта на Украине.