Вооруженные силы России должны будут обеспечить безопасность Курской области после того, как украинские войска отойдут из региона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, это станет первостепенной задачей ВС РФ после отхода ВСУ из области, поскольку специалисты могли бы спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которую уничтожил противник.

«Там Сумы недалеко находится, где концентрируются украинские войска. Они добивают до Курска, до той же Суджи, что они сейчас и пытаются сделать. Уходя, они ловушки минные ставят, растяжки — не против саперов опытных, против людей гражданских», — сказал депутат.

Он считает, что российской армии необходимо сделать зону безопасности, чтобы оружие врага не добивало до области, а потом уничтожать все ракеты противника, которые будут наводиться в сторону Курска.

28 марта в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены.