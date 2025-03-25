Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пообещал восстановить Курскую область

Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заверил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены. Об этом он заявил во время заседания Совета по культуре и искусству, проведенного в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что власти не оставят без внимания жителей региона.

«Особое внимание будет уделено поддержке людей, пострадавших в результате последних событий», — отметил президент.

23 марта член комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский заявил, что восстановительные работы в Курской области начнутся после того, как компетентные органы выдадут разрешение на их проведение.

Он отметил, что многие объекты в приграничном регионе получили повреждения не только из-за вторжения Вооруженных сил Украины, но и из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Как сказал законодатель, все эти сооружения нуждаются в ремонте.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают мины нового типа с дронов в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами