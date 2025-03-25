Путин пообещал восстановить Курскую область

Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены

Президент РФ Владимир Путин заверил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены. Об этом он заявил во время заседания Совета по культуре и искусству, проведенного в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что власти не оставят без внимания жителей региона.

«Особое внимание будет уделено поддержке людей, пострадавших в результате последних событий», — отметил президент.

23 марта член комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский заявил, что восстановительные работы в Курской области начнутся после того, как компетентные органы выдадут разрешение на их проведение.

Он отметил, что многие объекты в приграничном регионе получили повреждения не только из-за вторжения Вооруженных сил Украины, но и из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Как сказал законодатель, все эти сооружения нуждаются в ремонте.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают мины нового типа с дронов в Курской области.