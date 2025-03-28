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Российские войска освободили Гоголевку в Курской области

Минобороны сообщило об освобождении Гоголевки в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны России.

Кроме того, они нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

В ведомстве добавили, что российские войска также поразили живую силу и технику украинской армии в районах нескольких населенных пунктов Сумской области Украины.

27 марта командир одного из подразделений Северной группировки ВС РФ с позывным «Молот» заявлял, что ВСУ не могут найти альтернативные пути для пересечения границы в Курской области.

По его словам, на Курском направлении достаточно укомплектованная группировка занимается прикрытием границы. ВСУ прощупывали границу, пытаясь проскочить, но благодаря воздушной разведке и огневому прикрытию им это не удалось, добавил он.

На этой неделе ВС РФ подняли российский флаг над пунктом перехода «Суджа».

Ранее саперы рассказали, как ВСУ заминировали Курскую область.

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