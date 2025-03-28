Группировка войск «Север» узнала о приказе ВСУ занять новые территории РФ

РИА Новости: ВСУ приказали занять новые территории РФ и не отступать с занятых

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило задачу перед своими подчиненными занять новые приграничные территории России и любой ценой не отступать с занятых. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

«ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (Курской и Белгородской области. — «Газета.Ru»). Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров», — сообщил источник.

Он добавил, что судя по допросам украинских военных, взятых в плен, а также поведению противника, можно сделать вывод, что этот приказ бойцы ВСУ действительно пытаются выполнить, однако безуспешно.

19 марта президент России Владимир Путин сообщил о завершающем этапе разгрома противника в Курской области. Как рассказал глава государства, российские войска в короткие сроки провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций по вытеснению ВСУ из региона.

28 марта бойцы ВС РФ рассказали, что при отражении прорыва ВСУ в Белгородскую область выявили проходы противника, которые он сделал через границу.

25 марта 150 украинских военных попытались проникнуть в село Поповка Белгородской области. 25 пограничников оказали им жесткий отпор и не допустили прорыва границы.

Ранее белгородцев попросили на время уехать из опасного приграничья.