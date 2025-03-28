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Российский военный рассказал об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

ТАСС: ВСУ РФ при отражении атаки ВСУ в Белгородской области выявляли их проходы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные при отражении прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область выявляли проходы противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из бойцов батальона «Феникс».

«Мы выявляем проходы противника, которые он сделал через границу, если есть информация, что идет техника — уничтожаем технику», — сказал военнослужащий.

По его словам, в первый день украинского наступления ВС РФ поразили девять единиц техники, в том числе боевую машину УР-77, две инженерные машины разграждения. Кроме того, были поражены пикапы и другая техника.

ВС РФ также поразили места расположения операторов дронов ВСУ, выявленные по антеннам, а также одну единицу техники, обнаруженную при заходе на предыдущую цель, добавило агентство.

25 марта сообщалось, что 25 пограничников отбили попытку 150 украинских военных проникнуть в село Поповка Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отбили попытку ВСУ прорваться в Демидовку Белгородской области.

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