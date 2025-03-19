Белгородцев попросили на время уехать из опасного приграничья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей приграничных районов временно покинуть свои дома в целях безопасности.

«Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что как только обстановка улучшится, все смогут вернуться домой. Однако в настоящее время лучше принять меры предосторожности.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ночью и утром 19 марта ВСУ предприняли новую попытку вторжения в Белгородскую область. Вооруженным силам России удалось успешно отразить эти атаки. Как отметил блогер Юрий Подоляка, в новых атаках украинцы экономят западную военную технику. Во время ночной атаки они передвигались на «более дешевых и менее заметных» квадроциклах.

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