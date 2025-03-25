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В Белгородской области 25 солдат ВС РФ отбили атаку 150 военных ВСУ

25 пограничников отбили попытку 150 бойцов ВСУ проникнуть в Белгородскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Село Поповка в Белгородской области удержали 25 российских военных, отразив атаку превосходящих сил ВСУ 24 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Изначально в селе находились 10 российских солдат. После начала атаки к ним присоединилось подкрепление из 15 бойцов 128-й бригады. К вечеру украинские войска начали отступление, но артиллерийские обстрелы разрушили опорный пункт. Ночью ВСУ ввели в бой танк, а общее число атакующих достигло 150 человек. Бои продолжались до 9 утра, но Поповка осталась под контролем РФ.

24 марта российские военные помешали ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области и отбросили украинских солдат в Сумскую область. По данным Telegram-канала SHOT, вплотную к границе с РФ находятся около семи групп ВСУ по 15 человек. Они наносят удары кассетными боеприпасами Himars американского производства. Авторы канала утверждают, что ВСУ создали «серую зону» на границе с Белгородской областью и не подпускают туда бойцов ВС РФ. Бойцы Вооруженных сил России регулярно сбивают украинские дроны в небе над регионом.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

Ранее появились подробности столкновения пограничников с ВСУ в Белгородской области.

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