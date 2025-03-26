ТАСС: в Курской области уничтожили десант ВСУ и канадский броневик

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России уничтожили свыше десяти украинских военнослужащих и канадский военный броневик «Сенатор» в окрестностях села Гончаровка в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Броневик был уничтожен к западу от населенного пункта, уточнил собеседник агентства.

15 марта сообщалось, что российские военные освободили Гончаровку, расположенную неподалеку от Суджи.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины за все время боевых действий в Курской области потеряли свыше 70 тысяч бойцов. Кроме того, были уничтожены 402 танка и 327 боевых машин пехоты противника.

Ранее Путин пообещал восстановить Курскую область.