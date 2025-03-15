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Российская армия освободила 86% территории Курской области

МО РФ: российские военные освободили от ВСУ 1,1 тыс. кв. км Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные 14 марта освободили Гончаровку, расположенную неподалеку от Суджи. Это село стало 28-м населенным пунктом в Курской области, освобожденным от украинских вооруженных сил за последнюю неделю, сообщили в Минобороны РФ.

13 марта российские войска заняли саму Суджу, единственный город, который украинская армия смогла захватить в ходе наступления на Курскую область в августе 2024 года. Перед взятием Суджи Генеральный штаб России отчитался о том, что удалось освободить 86% территории, находившейся под контролем противника (более 1100 из 1268 квадратных километров).

Согласно данным Минобороны России, с сентября 2024 года было освобождено 53 населенных пункта в Курской области. В настоящее время под контролем украинской армии остаются лишь несколько небольших поселений в районе пограничного пункта пропуска и газоизмерительной станции «Суджа».

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео взятых в плен в Курской области военнослужащих Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что ВСУ начали готовиться к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области.

Ранее в Верховной раде Украины высказались о провале ВСУ в Курской области.

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