Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 70 тысяч бойцов

Вооруженные силы Украины за все время боевых действий в Курской области потеряли свыше 70 тысяч бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 70 190 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих. Также российские войска уничтожили танк, бронетранспортер и боевую бронированную машину.

Среди прочего Вооруженные силы России уничтожили шесть украинских автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов, заключили в Минобороны.

До этого командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит» рассказал, что подразделения российских воздушно-десантных войск по нескольким направлениям выбивают остатки украинской пехоты с территории Курской области.

3 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее в Российском Красном Кресте назвали количество найденных жителей Курской области.