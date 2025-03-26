В Габоне допустили размещение российских военных в стране

Глава Габона допустил размещение военных РФ в стране, если Москва этого захочет

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема не исключил возможность размещения российских военных в стране при условии поступления такого предложения от Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист радиостанции RFI в ходе интервью задал Нгема вопрос о том, хотят ли власти Габона полного вывода из страны французского контингента.

«Французы здесь приветствуются. Россияне, возможно, в будущем, если они захотят приехать, тоже будут желанными гостями», — сказал политик.

Нгема также заявил о готовности рассматривать сотрудничество с различными странами в сфере безопасности, включая Россию и Китай.

30 августа 2023 года группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 год.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

Вечером 30 августа мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период.

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