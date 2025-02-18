Во Франции рассказали о цене очередной ошибки Макрона в Африке

Ошибочная политика французского президента Эммануэля Макрона в отношении стран Африки привела к вытеснению Франции с продовольственного рынка Алжира и приходу туда России. Об этом сообщает газета L'Opinion.

В статье отмечается, что еще 10 лет Париж являлся крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир. В 2022 году французские поставки заняли уже второе место, а в прошлом году экспорт из Франции достиг рекордно низких величин. Так, за семь последних лет поставки французского зерна уменьшились в четыре раза.

Такое развитие событий стало возможным благодаря поддержке Макроном королевства Марокко в споре за Западную Сахару.

Издание подчеркивает, что ситуацией умело воспользовалась Россия, которая стала поставщиком 90% зерна в Алжир.

30 января политический консультант Руслан Андреев заявил, что выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки станет серьезным ударом по экономике Франции, потому что она начала терять господство на Африканском континенте.

Ранее сообщалось, что Россия планирует построить крупнейший в Западной Африке аффинажный завод.