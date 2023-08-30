Военные выбрали нового главу Габона

Военные, захватившие власть в Габоне, назначили командующего Республиканской гвардией Габона Бриса Олиги Нгему главой государства на переходный период, передает агентство Reuters.

Объявление было зачитано одним из военных матежников по национальному габонскому телевидению.

В октябре 2019 года в чине полковника Брис Олигуи Нгема возглавил разведывательную службу Республиканской гвардии, а в апреле 2020 года стал главнокомандующим Республиканской гвардии.

Ранее военные сообщили, что сын президента страны Али Бонго находится под арестом. По их словам, один из сыновей Бонго был арестован, «в частности за государственную измену».

Военные утверждают, что президент Габона также содержится под домашним арестом вместе с врачами.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.