Участник операции «Поток» раскрыл, как бойцы ВС России заходили в тыл ВСУ

Участники операции «Поток» использовали электросамокаты, чтобы передвигаться по газовой трубе во время знаменитого рейда в тыл ВСУ под Суджей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из участников, иерея Алексея Скрипкина.

«Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей. Не все выдержали тяжелый вес, но это все равно облегчало задачу — лучше, чем нести все на себе», — сказал Скрипкин на открытии монумента в Екатеринбурге, посвященного подвигу российских бойцов.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военнослужащих и добровольцев попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Там отметили, что бойцы прошли 11-12 км по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ.