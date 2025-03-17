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Россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле

МИД рекомендовал россиянам соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле
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Almog/commons.wikimedia.org

Гражданам России рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности во время поездок в Израиль. Об этом заявил российский МИД в своем Telegram-канале.

«При поездках в Израиль гражданам России рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций строго выполнять указания местных властей», — говорится в сообщении.

Находясь на территории этого государства на Ближнем Востоке, подчеркнули в ведомстве, следует избегать посещения районов, граничащих с Сирией, Ливаном, сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

На прошлой неделе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по столице Сирии Дамаску. Израильские ВВС атаковали штаб палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России). По данным ЦАХАЛ, штаб использовался для координации террористической деятельности против Израиля.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».

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