Израильские самолеты атаковали военный аэродром на юге Сирии

Syria TV: ВВС Израиля ударили по военному аэродрому на юге Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по авиабазе Хальхаля в провинции Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.

«Самолеты оккупационного Израиля нанесли авиаудары в районе военного аэродрома Хальхаля в провинции Сувейда», — отмечается в сообщении.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адреи написал на своей странице в соцсети X, что израильские самолеты нанесли удары по радарам, средствам слежения, командным штабам и военным объектам бывшего режима Сирии. Он отметил, что присутствие этих средств на юге страны представляет угрозу Израилю и что нанесение ударов по этим объектам направлено на «устранение будущих угроз» и укрепление безопасности на границе.

По данным израильского телеканала Channel 14, целями налетов стали объекты, принадлежащие сирийской армии, включая склады оружия, радары, танки и пушки, которые «повстанцы пытались взять под контроль».

23 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит использовать Сирию для атак по еврейскому государству.