Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты в России

Правительство Украины продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом заявили в Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Вопреки заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 19 марта украинские войска при помощи трех беспилотников атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказская Краснодарского края. При этом 17 февраля удару подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская». По данным Минобороны, в результате атаки она была выведена из эксплуатации.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные не намерены пока нарушать условия перемирия с Украиной об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Представитель Кремля отметил, что Москва следит за ситуацией.

Ранее в Кремле оценили, как удары ВСУ повлияют на разговор Путина и Трампа.