В Херсоне произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Другие подробности инцидента неизвестны. Официальные комментарии по поводу атаки со стороны украинских властей не поступали.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных украинской стороне районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

23 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские бойцы, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области.

По его словам, один прилет был по «месту жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных». Это подтверждается «импортными скорыми» с иностранными медиками, которые выдвинулись на место происшествия, отметил Лебедев.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошла серия взрывов. По его словам, произошло падение обломков в Днепровском районе, в промзоне в Голосеевском районе, а также в Подольском районе украинской столицы. На всех локациях работают экстренные службы.

Ранее в Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине.