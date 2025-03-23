В Киеве произошла серия взрывов. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в Днепропетровском районе Киева обломки беспилотника упали на жилой многоквартирный дом, что привело к пожару. Кадры произошедшего попали в сети. Позднее стало известно о падении обломков на еще одно, но уже нежилое помещение в Днепровском районе Киева, а также в промзону Голосеевского района. Спустя еще 10 минут появилось сообщение о падении обломков на многоэтажное здание в Подольском районе.

По словам Кличко, в городе продолжает работать система противовоздушной обороны.

В последний раз о взрывах в Киеве сообщалось 23 февраля 2025 года. По данным украинских СМИ, атака была произведена с помощью беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

Ранее в МИД России заявили о готовности Москвы симметрично ответить на удары Украины.