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В Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине

Депутат Колесник: Россия расчехлила «Орешник» для ответного удара по Украине
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Максим Блинов/РИА Новости

ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ. Об этом заявил депутат NEWS.ru Госдумы Андрей Колесник.

«Думаю, «Орешник» расчехлен, листья зашелестели, только осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить. Украинцы нарываются, провоцируют. Но можно так нарваться, что следующего раза уже не будет», — сказал он.

Целью российских ударов могут стать электростанции Украины, которые работают на угле или жидком топливе. Он добавил, что ВС РФ не бьют по гражданским объектам.

В ночь на 22 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о попытке украинских дронов атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Как отметили местные жители, в районе объекта произошли от трех до пяти взрывов.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала эту атаку нежеланием Киева договариваться о завершении конфликта.

Ранее в подполье рассказали об ударах по объектам ВСУ в Киевской области.

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