В подполье рассказали об ударах по объектам ВСУ в Киевской области

Российские бойцы, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Киевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, взрывы произошли в Вышгороде. Всего в населенном пункте зафиксировали три взрыва.

«Один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных. Импортные скорые, в которых <...> очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики», — рассказал источник агентства.

Также он отметил, что четыре прилета были зафиксированы в Броварах на территории Киевской области. Как сказал Лебедев, один из ударов пришелся по пункту временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще одной целью стал местный цех по сборке беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские военные нанесли удар в районе аэродрома в Борисполе в Киевской области. Источник агентства уточнил, что снаряды попали по месту расположения бойцов отряда специального назначения ВСУ.

В ночь на 23 марта в Киеве произошли несколько взрывов. Комментируя ситуацию, мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в трех районах — Подольском, Днепровском и Голосеевском — выявили падение обломков.

Ранее в подполье выразили готовность противостоять французским миротворцам, если их отправят на Украину.