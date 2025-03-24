В столице Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

В настоящее время в столице объявлена воздушная тревога.

В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские бойцы, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области. По его словам, один прилет был по «месту жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных». Это подтверждается «импортными скорыми» с иностранными медиками, которые выдвинулись на место происшествия, отметил Лебедев.

22 марта взрывы прозвучали в районе водохранилища в Киевской области Украины. Громкие звуки были слышны на фоне воздушной тревоги, которую в субботу вечером объявили в Киеве и столичном регионе, а также еще в восьми областях Украины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошла серия взрывов. По его словам, произошло падение обломков в Днепровском районе, в промзоне в Голосеевском районе, а также в Подольском районе украинской столицы.

Ранее в Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине.