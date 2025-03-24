Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В столице Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

«Общественное»: в Киеве прогремели взрывы
close
Gleb Garanich/Reuters

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

В настоящее время в столице объявлена воздушная тревога.

В воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские бойцы, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области. По его словам, один прилет был по «месту жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных». Это подтверждается «импортными скорыми» с иностранными медиками, которые выдвинулись на место происшествия, отметил Лебедев.

22 марта взрывы прозвучали в районе водохранилища в Киевской области Украины. Громкие звуки были слышны на фоне воздушной тревоги, которую в субботу вечером объявили в Киеве и столичном регионе, а также еще в восьми областях Украины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошла серия взрывов. По его словам, произошло падение обломков в Днепровском районе, в промзоне в Голосеевском районе, а также в Подольском районе украинской столицы.

Ранее в Госдуме допустили удар «Орешником» по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами