МО РФ: ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 190 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 190 военнослужащих.

Были уничтожены три бронемашины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, было уничтожено два склада боеприпасов.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1380 человек.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что зачистка Курской области от бойцов ВСУ практически завершена. По словам главы государства, российские войска провели ряд стремительных и достаточно дерзких операций. В частности, ВС РФ удалось вытеснить из села Гуево бойцов украинского нацбатальона. Отряды ВСУ были вынуждены отступать из населенного пункта в направлении Сумской области. Российские военные преследовали отступающих при помощи дронов и артиллерии.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.